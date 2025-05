Arezzo | primo ritiro estivo in Trentino nella storia del club

L'Arezzo scrive una nuova pagina della sua storia: per la prima volta in 102 anni, il club si trasferirà in Trentino per il ritiro estivo. Dal 13 al 26 luglio, la squadra alloggerà all’Hotel Castel Lodron a Storo, dove si preparerà per la nuova stagione, un'iniziativa che segna un importante passo per il club e i suoi sostenitori.

AREZZO L’Arezzo effettuerà il ritiro estivo in Trentino per la prima volta nei suoi 102 anni di storia. Dal 13 al 26 luglio, infatti, la squadra alloggerà all’Hotel Castel Lodron nella valle del Chiese, più precisamente a Storo, provincia di Trento, allenandosi poi all’interno del centro sportivo "Grilli", poco distante dall’hotel. In passato, gli amaranto avevano già svolto parte della preparazione estiva al nord, ma mai in Trentino: con Cosmi nel 1999, per esempio, la squadra soggiornò a Ravascletto, in provincia di Udine. Friuli anche l’anno successivo con Cabrini in panchina, ma stavolta a Piancavallo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo: primo ritiro estivo in Trentino nella storia del club

