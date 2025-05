Arezzo al via l’edizione speciale della Fiera Antiquaria lunga tre giorni

Dal 28 al 30 maggio 2025, Arezzo si prepara ad accogliere un'edizione speciale della storica Fiera Antiquaria, che celebra oltre cinquant'anni di tradizione. In Piazza Grande e nel suggestivo centro storico, appassionati ed esperti potranno scoprire tesori unici tra centinaia di espositori, in un'atmosfera di eleganza e stile. Un evento imperdibile per chi ama l’antiquariato e la cultura.

Arezzo, 28 maggio 2025 - Tra eleganza e stile, torna la manifestazione che dal 1968, ininterrottamente, ogni mese in piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, grazie a centinaia di espositori impegnati a proporre i loro oggetti d’arte, i mobili, i gioielli, i libri e ogni tipo di collezionismo. E per questa edizione speciale tutta la città si veste a festa e offre un ricco calendario di eventi collaterali all’insegna dell’arte, della musica, della bellezza. Dopo un lavoro di restauro, riapre il Piccolo Corridoio Vasariano che nei giorni della Fiera Antiquaria sarà visitabile nell'ambito di un inedito itinerario incentrato sulle bellezze di Piazza Grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, al via l’edizione speciale della Fiera Antiquaria lunga tre giorni

