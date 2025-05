Area Pistoia Città della Cna Secondo mandato per Iozzelli

L'assemblea dell'Area Pistoia Città di Cna Toscana Centro ha rieletto Massimo Iozzelli per un secondo mandato come presidente. Imprenditore di "Nuova IT srl" di Casalguidi, Iozzelli ora guiderà la rappresentanza di oltre 1.300 imprenditori e 3.800 cittadini e pensionati nei territori di Pistoia e Serravalle Pistoiese.

L’assemblea dell’Area Pistoia Città di Cna Toscana Centro ha confermato per un secondo mandato Massimo Iozzelli, imprenditore della “Nuova IT srl” di Casalguidi, alla presidenza dell’Area che rappresenta oltre 1.300 imprenditori e 3.800 cittadini e pensionati nei territori di Pistoia e Serravalle Pistoiese. La nuova presidenza, composta da venti imprenditori provenienti da diversi settori, riflette la trasversalità del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito le sfide legate all’invecchiamento della forza lavoro, alla carenza di competenze tecniche e al necessario ricambio generazionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Area Pistoia Città della Cna. Secondo mandato per Iozzelli

