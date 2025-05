Il 28 maggio 2025, a Rendola, è stata inaugurata la “Piazzetta dei Firidolfi”, una nuova area giochi e parcheggio tanto attesa dalla comunità. Questo progetto, realizzato con un investimento di 90.000 euro, rappresenta un importante passo avanti per migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita nella frazione di Arezzo.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Area giochi con parcheggio a Rendola: inaugurata la “piazzetta dei Firidolfi” Taglio del nastro per la “Piazzetta dei Firidolfi”, il nuovo parcheggio e l’area giochi nella frazione di Rendola. Un’ opera attesa dalla comunità, frutto di un investimento da 90.000 euro da parte dell’Amministrazione comunale, che ha voluto concretizzare un impegno assunto con i cittadini. L’intervento ha portato alla realizzazione di un parcheggio da 23 posti auto, di cui uno riservato ai disabili, progettato con materiali drenanti e a basso impatto ambientale, un marciapiede di collegamento con la strada comunale per garantire sicurezza e accessibilità, e una nuova area giochi di circa 100 mq, dotata di pavimentazione antitrauma, cinque giochi per bambini: altalena doppia, scivolo, bilico e due giochi a molla, tre panchine e un cestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it