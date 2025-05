Ardea benzinaio ucciso in una rapina | caccia all’omicida in fuga

Un brutale omicidio ha scosso Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, dove, martedì a mezzogiorno, Nahid Miah, un benzinaio di 36 anni originario del Bangladesh, è stato accoltellato durante una rapina. L'episodio ha innescato una caccia all'uomo per rintracciare l'omicida, che si è dato alla fuga dopo il tragico evento. Le autorità sono al lavoro per fare luce sulla vicenda.

Una rapina che si è trasformata in un atroce omicidio, prima dell’ora di pranzo di martedì a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, sul litorale sud di Roma. Intorno a mezzogiorno Nahid Miah, 36 anni, di origine bengalese, è stato brutalmente accoltellato durante una rapina nel distributore di carburante che gestiva in via delle Pinete. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Anzio e dal nucleo investigativo di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri, l’aggressore ha agito da solo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo ritraggono mentre arriva a bordo di una moto, scende con piglio deciso, si avvicina al commerciante e lo colpisce con un fendente al torace, che gli ha trafitto il cuore... 🔗 Leggi su Lapresse.it