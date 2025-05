Arce il sindaco Germani nomina i nuovi assessori

Il Sindaco Luigi Germani ha ufficializzato oggi la formazione della nuova Giunta municipale, a seguito dell'annullamento della precedente. I nuovi assessori nominati sono Sara Petrucci, Alessandro Proia, Paolo Di Ruzza e Bruna Gregori. Le deleghe saranno attribuite venerdì, segnando un importante passo per la ripresa dell'attività amministrativa.

Il Sindaco Luigi Germani ha firmato questa mattina il decreto di nomina della nuova Giunta municipale dopo una decina di giorni dall'annullamento della precedente. Ne fanno parte: Sara Petrucci, Alessandro Proia, Paolo Di Ruzza e Bruna Gregori. Le deleghe assessorili verranno assegnate venerdì. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Arce, il sindaco Germani nomina i nuovi assessori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crisi al Comune: il sindaco revoca l'incarico all'assessore Elisa Santopadre. Bruna Gregori entra in maggioranza - La decisione dopo che Santopadre, insieme al vicesindaco Sisto Colantonio e alla consigliera Valeria Gemma, aveva formato un gruppo separato ... 🔗Segnala ciociariaoggi.it

Arce, terremoto in Comune dopo la revoca: il vicesindaco si dimette e va all'opposizione con ex assessore e consigliere di "Arce al Centro" - Il sindaco di Arce revoca l'incarico di assessore a Elisa Santopadre, quarta degli eletti nelle file della maggioranza, e assegna le deleghe a un esponente dell'opposizione. 🔗Scrive msn.com

Caos in giunta. Il sindaco Luigi Germani ritira le deleghe agli assessori - Scontri continui nella giunta: il sindaco revoca le deleghe ai suoi quattro collaboratori. Tra una settimana la conta in Consiglio. Il primo cittadino: «Se non avrò i numeri mi dimetterò» ... 🔗ciociariaoggi.it scrive

Arce (Frosinone), la campagna per il sindaco tra servizio civile e promesse