Arbitro di calcio a cinque | corso gratuito del Centro sportivo italiano a Palermo

Il Centro Sportivo Italiano di Palermo offre un corso gratuito per aspiranti arbitri di calcio a cinque. Questa esperienza formativa è aperta a chi desidera acquisire competenze fondamentali per diventare arbitro effettivo. Il corso prevede un programma completo, fornendo le basi necessarie per intraprendere questa entusiasmante avventura nel mondo del calcio a cinque.

Un corso, gratuito, per diventare abitri di calcio a cinque. Ad organizzarlo a Palermo è il Centro sportivo italiano. L'esperienza formativa è rivolta a tutti coloro che intendono acquisire le competenze di base per diventare arbitro effettivo di calcio a cinque. Nell'ambito del corso verranno...

