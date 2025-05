Arabia Saudita e Italia dialogano sul futuro delle biblioteche

Giovedì 29 maggio, l'abbazia di San Gregorio a Venezia ospiterà una tavola rotonda che unisce Italia e Arabia Saudita per esplorare il futuro delle biblioteche. L'evento si concentrerà sul loro ruolo vitale nella diffusione della conoscenza, nell'innovazione tecnologica e nella promozione della creatività, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità. Un'opportunità unica di scambio culturale e professionale tra due paesi.

Giovedì 29 maggio (ore 17.30) l'abbazia di San Gregorio a Venezia (Dorsoduro, 172) accoglie una tavola rotonda che mette in dialogo Arabia Saudita e Italia sul futuro del ruolo delle biblioteche tra conoscenza, creatività e capacità di coinvolgere le comunità attraverso l'innovazione tecnologica.

