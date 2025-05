Aprea | Serve più pedagogia contro bullismo e cyberbullismo basta lezioni frontali L’esperienza scolastica deve diventare un’esperienza di vita non solo d’istruzione

Valentina Aprea, ex sottosegretaria al ministero dell'Istruzione, sostiene la necessità di un cambiamento radicale nell'approccio educativo contro il bullismo e il cyberbullismo. Propone di abbandonare le tradizionali lezioni frontali, trasformando l'esperienza scolastica in un'opportunità di crescita personale e comunitaria, per far sì che la scuola diventi un luogo non solo di apprendimento, ma anche di vita.

