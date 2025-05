Appuntamento con il Forest bathing la pratica per entrare in contatto con la natura

Unisciti a noi martedì 3 giugno alle 17 per un’esperienza rigenerante di Forest Bathing al Parco Naturale di Cervia, guidata da Maria Teresa Tartaglia. In questo incontro di due ore, avrai l'opportunità di immergerti nei scent, nei suoni e nei colori della natura, riscoprendo l’importanza del contatto con l’ambiente e il benessere interiore. Non perdere questa occasione di pausa e riflessione!

Martedì 3 giugno alle 17 in programma l'appuntamento con Forest Bathing al Parco Naturale di Cervia insieme a Maria Teresa Tartaglia. Due ore di immersione sensoriale tra alberi, profumi e suoni del bosco, per riscoprire il contatto con la natura e con il proprio benessere interiore. Le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Appuntamento con il Forest bathing, la pratica per entrare in contatto con la natura

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dai culurgiones sardi alle majorettes, un fine settimana di eventi a Rivoli; Rivoli si anima: un weekend di eventi tra cultura, musica e solidarietà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove il Po incontra il silenzio del bosco, Forest Bathing al Ballottino di Sarmato foto - Fino alla fine del medioevo, l'intera Pianura Padana era una foresta primaria, profonda di alberi secolari ed oscura, ricca d'acqua, paludi, lagune, in ... 🔗Da piacenzasera.it

Il contatto con la natura come cura e prevenzione per il corpo e l'anima. Parliamo della pratica del Forest Bathing - L'immersione nella natura non è solo cura, ma anche prevenzione. Scopri come il Forest Bathing agisce su corpo e mente. 🔗Scrive msn.com

"Forest bathing", esperienza pratica di immersione in foresta sul monte Baldo - “FOREST BATHING”- Esperienza pratica di immersione in foresta. Siete alla ricerca di un'esperienza per ritrovare equilibrio e benessere personale attraverso il contatto con la natura? L'attività di ... 🔗Secondo veronasera.it

Forest Bathing: Il Bagno di Foresta come Esperienza Formativa per Infermieri