Appello del Papa | Fermate la guerra in Ucraina e a Gaza basta stragi di bambini Serve dialogo pace e rispetto del diritto umanitario

In un appello accorato, il Papa chiede la fine della violenza in Ucraina e a Gaza, sottolineando l'urgenza di fermare le stragi di bambini e la necessità di dialogo, pace e rispetto del diritto umanitario. La sua vicinanza al popolo ucraino è evidente, mentre invita le comunità internazionali a unirsi per proteggere le vite innocenti e promuovere una soluzione pacifica alle sofferenze attuali.

«In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino, colpito da nuovi, gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie. Rinnovo con forza l’appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Appello del Papa: "Fermate la guerra in Ucraina e a Gaza, basta stragi di bambini. Serve dialogo, pace e rispetto del diritto umanitario"

Gaza, oltre 45 bambini uccisi in attacchi aerei: l'appello dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, oltre 45 bambini hanno perso la vita a Gaza a causa di attacchi aerei. La direttrice generale dell'UNICEF, Catherine Russell, lancia un accorato appello alla comunità internazionale, denunciando l'indifferenza di fronte a un'atrocità inaccettabile. 🔗continua a leggere

