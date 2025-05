Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Il Consiglio comunale di Anzio ha ufficialmente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, con 16 voti favorevoli e 5 contrari. Questa decisione segna un atto simbolico di discontinuità con il passato fascista della città , annullando il riconoscimento conferito nel 1924 dal commissario prefettizio. Scopri di più sui dettagli di questa importante delibera.

Il Consiglio comunale di Anzio ha approvato con 16 voti favorevoli e 5 contrari la revoca alla cittadinanza al Duce, conferita dal commissario prefettizio il 14 maggio 1924. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco: Fu un'imposizione; Dopo Nettuno anche Anzio: Benito Mussolini non è più cittadino onorario; Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini; Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco: «Atto dovuto». 🔗Ne parlano su altre fonti

Anzio, revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini - Dopo Nettuno, anche Anzio compie un passo simbolico e, per certi versi, storico: la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa esattamente un secolo fa, il 14 maggio 1924, dal com ... 🔗Come scrive ilquotidianodellazio.it

Anzio revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il sindaco: "Fu un'imposizione" - La decisione del consiglio comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Il primo cittadino: "Atto dovuto nella città della pace e medaglia d'oro al merito civile per le sofferenze patite dalla popolazi ... 🔗Secondo romatoday.it

Dopo Nettuno anche Anzio: Benito Mussolini non è più cittadino onorario - La decisione del Consiglio comunale che ha approvato la proposta con con 16 voti favorevoli e 5 contrari la proposta. Il sindaco Aurelio Lo Fazio: “Un atto dovuto” ... 🔗latinatoday.it scrive

Revoca Cittadinanza Onoraria Anzio a Benito Mussolini Intervento Consigliera Simonetta Pagliaricci