Anziano di 98 anni brutalmente aggredito dal figlio a Grosseto

Una drammatica aggressione ha scosso Grosseto, dove un anziano di 98 anni è stato brutalmente picchiato dal figlio di 63 anni. L'episodio di violenza, avvenuto in un appartamento, ha portato all'arresto del parente, suscitando sgomento nella comunità. Scopriamo i dettagli di questa triste vicenda che evidenzia un tragico caso di violenza familiare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di violenza in un appartamento: arrestato il figlio 63enne. Una notte di terrore si è consumata a Grosseto, dove un uomo di 98 anni è stato vittima di una violenta aggressione da parte del figlio di 63 anni. Il drammatico episodio è avvenuto in un appartamento della città. L’allarme dato dai vicini. A chiamare la polizia sono stati alcuni vicini, insospettiti dalle urla provenienti dall’abitazione. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’anziano è stato trovato in condizioni scioccanti: privo di un bulbo oculare, strappato con una chiave dal figlio, che vive nella stessa palazzina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Anziano di 98 anni brutalmente aggredito dal figlio a Grosseto

Giornalismo siciliano in lutto, muore a 70 anni Claudio Zarcone. Lottava per il figlio - Il giornalismo siciliano piange la scomparsa di Claudio Zarcone, scomparso a 70 anni. Giovanni, noto per la sua dedizione professionale e il suo impegno personale, ha lottato strenuamente per mantenere viva la memoria del figlio Norman, tragicamente scomparso. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grosseto, cava l'occhio al padre di 98 anni dopo averlo picchiato: arrestato - (Adnkronos) - Grave episodio di violenza in un appartamento di Grosseto. Un uomo di 63 anni, affetto da disturbi psichiatrici, ha aggredito brutalmente il padre novantenne, provocandogli serie lesioni ... 🔗Riporta reggiotv.it

Picchia il padre 98enne e gli cava un occhio con una chiave: arrestato il figlio a Grosseto - A Grosseto, un anziano è stato brutalmente aggredito dal figlio 63enne con problemi psichiatrici e alcolismo: colpito al volto, ha subito la mutilazione ... 🔗Come scrive fanpage.it

Cava l'occhio al padre 98enne, arrestato per tentato omicidio a Grosseto. L'anziano è grave, ricoverato in rianimazione - Un anziano di 98 anni è stato picchiato selvaggiamente dal figlio di 63 anni in un appartamento a Grosseto la notte scorsa. Ad avvertire la polizia sono stati ... 🔗Secondo gazzettadelsud.it

No One Could Stop Crying: 98-Year-Old Hiroshima Survivors’ Duet SHATTERS Everyone (AI Video)