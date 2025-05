Antonio Tiberi | Troppo dolore la spinta sulle gambe è cambiata dopo la caduta

Antonio Tiberi, giovanissimo talento del ciclismo italiano, ha accusato le conseguenze della recente caduta durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia. Nel difficile tratto finale verso il Mortirolo, il corridore laziale ha avvertito un drastico calo di energia e prestazioni, segnando un distacco dal gruppo dei migliori. Nonostante i miglioramenti iniziali, il dolore alle gambe si è rivelato un ostacolo insuperabile.

Antonio Tiberi si è staccato dal gruppo dei migliori quando mancavano otto chilometri alla vetta del Mortirolo, la salita di riferimento della diciassettesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore laziale ha pagato a caro prezzo la caduta di sabato a Nova Gorica, sembrava essersi ripreso ma già ieri aveva perso terreno e oggi è andato in crisi, arrivando a Bormio con un ritardo di 10’31” dal messicano Isaac Del Toro e scivolando al quindicesimo posto in classifica generale a 14’48” dalla maglia rosa. Antonio Tiberi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spaziociclismo: “ Il mio obiettivo principale oggi, visto come mi sentivo in partenza, era concludere la tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it