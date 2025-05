Antonio Noto gela il Pd | Amministrative e Silvia Salis? Non cambia nulla

Antonio Noto analizza il panorama politico delle elezioni amministrative, evidenziando come queste rimangano ancorate a dinamiche locali, indipendentemente dal contesto nazionale. Anche in una situazione di election day, le scelte degli elettori possono divergere tra amministrative e politiche, complicando le previsioni. In questo contesto, la posizione della candidata Silvia Salis evidenzia la continuità di un dibattito che rispecchia le sfide specifiche delle comunità locali.

"Le elezioni amministrative sono e restano locali, anche se si votasse in tutti gli 8.000 comuni italiani. Basta guardare cosa accade negli election day: capita spesso che in uno stesso Comune vinca il centrodestra alle amministrative e il centrosinistra alle Politiche, o viceversa". Antonio Noto non ha dubbi. Nonostante tutti i proclama di Elly Schlein e compagni, le elezioni amministrative sono e restano locali. Dunque, non hanno alcuna valenza sulla tenuta del governo Meloni. O meglio, anche in prospettiva - un voto politico - la vittoria di Silvia Salis & co non cambia nulla: il centrodestra è ben saldo al governo del paese e con ottime possibilità di confermarsi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Antonio Noto gela il Pd: "Amministrative e Silvia Salis? Non cambia nulla"

