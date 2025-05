Antonio FIlosa un napoletano alla guida di Stellantis

Antonio Filosa, ingegnere nato a Napoli, è il nuovo amministratore delegato di Stellantis, subentrando a Carlos Tavares. Attualmente chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo, Filosa porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico. La sua nomina segna un importante passo per Stellantis, con l'italiano alla guida di una delle maggiori realtà automotive a livello globale.

Stellantis ha scelto il nuovo amministratore delegato ed è un italiano. Antonio Filosa, attuale chief operating officer per le Americhe e chief quality officer del gruppo, è stato nominato nuovo Ceo. Nato a Napoli, ingegnere, Filosa prende il posto di Carlos Tavares, che si era dimesso lo scorso primo dicembre. All’epoca era stato creato un Comitato esecutivo ad interim, guidato dal presidente di Stellantis John Elkann, per la gestione delle attività. La società aveva subito avviato il processo di selezione del nuovo amministratore delegato, vagliando candidature interne ed esterne, e aveva sempre detto che la nomina sarebbe arrivata entro il primo semestre... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Antonio Filosa, il manager napoletano alla guida di Stellantis; Antonio Filosa: chi è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Napoletano, 52 anni, scelto all'unanimità; È l'italiano Antonio Filosa il nuovo amministratore delegato di Stellantis; Stellantis, il nuovo Ad è l'italiano Antonio Filosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Antonio Filosa, il manager napoletano alla guida di Stellantis - Candidato favorito per la successione a Carlos Tavares, 52 anni, è stato scelto all'unanimità come amministratore delegato del gruppo. John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecuti ... 🔗Secondo msn.com

Antonio Filosa alla guida di Stellantis: una nomina strategica per un futuro in transizione - Il manager italiano assumerà il ruolo dal 23 Giugno, Pronto ad affrontare le sfide di un settore automotive in crisi e in piena trasformazione ... 🔗Da msn.com

Nuovo Ad del gruppo Stellantis è il napoletano Antonio Filosa - Il gruppo Stellantis ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha scelto all’unanimità il napoletano Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato "a seguito ... 🔗Da msn.com

NONNO IMPAZZISCE NEL TRAFFICO (telecamera nascosta)