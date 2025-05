Antonio Filosa un italiano CEO di Stellantis Torino spera

Antonio Filosa è stato nominato all'unanimità CEO di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Con il suo insediamento previsto a fine giugno, tanti a Torino sperano che la leadership di un manager italiano possa rinvigorire il settore automotive della regione, portando nuove opportunità e sviluppi positivi per l'industria locale.

Stellantis ha nominato Antonio Filosa Chief Executive Officer del gruppo industriale. E' stato votato all'unanimità, e sarà operativo dalla fine del mese di giugno. A Torino si spera che l'arrivo di un manager italiano alla guida del gruppo possa portare ricadute positive sull'automotive subalpino. Carlos Tavares si era dimesso lo scorso 1° dicembre e oggi Filosa è il nuovo . Antonio Filosa, un italiano CEO di Stellantis. Torino spera

