Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis con approvazione unanime del CDA dal 23 giugno

Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis, nominato all’unanimità dal consiglio di amministrazione a partire dal 23 giugno. Questo importante passaggio di testimone segna una fase cruciale per la compagnia, che si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità nel settore automobilistico sotto la guida di Filosa.

Antonio Filosa ha assunto il ruolo di nuovo CEO di Stellantis, una scelta confermata all’unanimità dal consiglio di amministrazione. L’annuncio ufficiale segna un importante passaggio di testimone all’interno della compagnia, che ha visto il suo aggiornamento con il trasferimento dei poteri di guida a partire dal 23 giugno prossimo. Attualmente impegnato come Chief Operating Officer . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis con approvazione unanime del CDA dal 23 giugno

Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis - Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, in seguito alla decisione del comitato del consiglio guidato da John Elkann. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Stellantis annuncia Antonio Filosa, veterano dell’Azienda da 25 anni, come nuovo Chief Executive Officer; Stellantis, l’italiano Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato; Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis: ecco chi è l’italiano cresciuto in Fca che sostituirà Carlos Tavares; Chi è Antonio Filosa, prossimo Ceo di Stellantis dopo le dimissioni di Carlos Tavares. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chi è Antonio Filosa, il nuovo Ceo di Stellantis: dagli inizi in Fiat fino al vertice di Jeep - Il consiglio d'amministrazione di Stellantis ha scelto il 51enne napoletano Antonio Filosa come suo nuovo Ceo: da 25 anni in Fiat, è stato Chief Executive ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Chi è Antonio Filosa, il nuovo Ceo di Stellantis - TORINO – Stellantis annuncia che il suo Cda ha scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo chief executive officer, a seguito di “un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni ... 🔗Da dire.it

Filosa nuovo ceo Stellantis, chi è l'ad che ha guidato il gruppo in Nord e Sud America - Ingegnere, classe 1973, nato a Napoli e laureato al Politecnico di Milano. Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis. 🔗Secondo msn.com