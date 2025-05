Antonio Filosa nuovo ad di Stellantis | Mi ispirano il talento e la passione dei nostri team

Roma, 28 maggio 2025 – Stellantis annuncia la nomina di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato. Filosa, ex responsabile delle Americhe e della Qualità, è stato scelto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Nel suo nuovo ruolo, il manager esprime ammirazione per il talento e la passione dei team, segnando un’importante evoluzione per l’azienda automobilistica.

Roma, 28 maggio 2025 – Stellantis si affida ad Antonio Filosa. L’azienda automobilistica ha infatti ufficializzato la nomina del manager, fino ad oggi responsabile di Americhe e Qualità, come nuovo amministratore delegato del gruppo, scelto “all’unanimità” dal Cda, si legge in una nota, dopo "un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni", da parte di uno speciale Comitato guidato da John Elkann. Filosa, napoletano cresciuto in Fiat, con una carriera alle spalle di 25 anni nel settore auto, sarà in carica dal 23 giugno prossimo. Prima si terrà un’ assemblea straordinaria degli azionisti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Filosa nuovo ad di Stellantis: “Mi ispirano il talento e la passione dei nostri team”

