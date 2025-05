Antonio Filosa nominato nuovo ceo di Stellantis

Antonio Filosa è stato nominato all'unanimità nuovo CEO di Stellantis, come annunciato dal Consiglio di Amministrazione. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, Filosa si prepara a guidare la società in un momento di sfide e opportunità, portando una visione strategica e innovativa per il futuro di Stellantis.

Milano, 28 mag. (askanews) - Il manager Antonio Filosa è stato scelto all'unanimità come nuovo amministratore delegato di Stellantis dal Consiglio di Amministrazione della società. Il cda ha scelto Filosa sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua esperienza in tutto il mondo, della sua "ineguagliabile conoscenza dell'Azienda e delle sue qualità di leadership". Nato a Napoli il 26 giugno del 1973 e laureato al Politecnico di Milano, Antonio Filosa, Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, è un "veterano" di Stellantis...

