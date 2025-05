Antonio Filosa gli anni in America e il successo di Jeep in Brasile Stellantis punta su un italiano

Il 28 maggio 2025, Stellantis ha nominato Antonio Filosa, 52 anni, nuovo Ceo, ponendo un italiano al timone dell'azienda. Filosa, con una carriera trascorsa negli Stati Uniti e un ruolo chiave nel successo di Jeep in Brasile, rappresenta una scelta strategica in un momento cruciale per il futuro del gruppo automobilistico. Scopriamo la sua storia e le aspettative legate alla sua leadership.

Roma, 28 maggio 2025 – Un italiano alla guida di Stellantis. Il consiglio di amministrazione ha scelto all’unanimitĂ Antonio Filosa, 52 anni, come nuovo Ceo, “a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, condotto da uno speciale Comitato del Consiglio guidato dal presidente John Elkann. Filosa succede a Carlos Tavares, che si era dimesso lo scorso primo dicembre. La societĂ terrĂ ora un’assemblea straordinaria degli azionisti, che sarĂ convocata nei prossimi giorni, per eleggere Filosa nel Cda come amministratore esecutivo della societĂ . Nel frattempo, per conferirgli piena autoritĂ e garantire una transizione efficiente, il Cda gli ha conferito i poteri di Ceo a partire dal 23 giugno... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Filosa, gli anni in America e il successo di Jeep in Brasile. Stellantis punta su un italiano

Ne parlano su altre fonti

Stellantis annuncia Antonio Filosa, veterano dell’Azienda da 25 anni, come nuovo Chief Executive Officer; Antonio Filosa: chi è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Napoletano, 52 anni, scelto all'unanimitĂ ; Stellantis ufficializza Antonio Filosa come CEO: veterano dell'azienda da 25 anni; Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stellantis: Antonio Filosa è il nuovo Ceo. Era il Coo delle Americhe del gruppo e prende il posto di Tavares - La gestione di Stellantis torna in mani italiane con la nomina a nuovo Ceo del napoletano Antonio Filosa, che si è guadagnato la promozione sul campo dopo tanti anni in America. Il suo incarico scatta ... 🔗Da msn.com

Chi è Antonio Filosa, il nuovo ad di Stellantis che dovrà superare Sergio Marchionne - Il manager dovrà raccogliere l'eredità non tanto di Carlos Tavares, ma del vero nome indimenticato per l'azienda, quello del manager italo canadese scomparso nel 2019 ... 🔗wired.it scrive

Antonio Filosa la conducerea Stellantis: cine este noul CEO cu o cariera interna?ionala - Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis: chi è l’ingegnere italiano con una lunga esperienza internazionale e un ruolo centrale nel futuro dell’industria automobilistica. 🔗Si legge su notizie.it

Success Stories - Antonio Filosa