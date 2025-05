Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis | Inizia un nuovo capitolo Urso | Bene così l’Italia torna al centro

Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, segnando l'inizio di un entusiasmante capitolo per l'azienda. La decisione, presa dal comitato del consiglio guidato da John Elkann, segue il recente passaggio di consegne, riportando l'Italia al centro strategico del gruppo. In questo articolo esploreremo le sfide e le opportunità che attendono il nuovo leader e le prospettive per il futuro di Stellantis.

«Daremo inizio a un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia della nostra azienda». Sono le parole di Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato di Stellantis. A decidere la nomina è stato il comitato del consiglio guidato da John Elkann. La scelta arriva al termine della selezione dopo l’addio di Carlos Tavares. Tra i candidati c’erano il capo acquisti Maxime Picat, l’ex ceo Mike Manley e il numero uno di Hyundai Jose Munoz. Stellantis è partecipata da Exor, Bpifrance e Peugeot. «Ho questa azienda nel sangue e non potrei essere più orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data di lavorare con tutti voi, in ogni regione, assumendo questo ruolo, al vostro servizio, per Stellantis», ha dichiarato Filosa... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Antonio Filosa è il nuovo Ceo di Stellantis: «Inizia un nuovo capitolo». Urso: «Bene, così l’Italia torna al centro»

