Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Lo ha deciso all'unanimità il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico, guidato da John Elkann. Filosa, 52 anni, nato a Napoli e cresciuto in Puglia, subentrerà ufficialmente a Carlos Tavares il 23 giugno 2025, quando annuncerà anche il nuovo team dirigenziale. La lunga carriera di Antonio Filosa in Fiat e Stellantis. Antonio Filosa è in Fiat dal 1999 e ha maturato oltre 25 anni di esperienza nel gruppo. Ha guidato le attività in Sud America, portando Fiat alla leadership di mercato e rilanciando marchi come Peugeot, Citroën, Ram e Jeep...