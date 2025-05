Antonio Filosa chi è e che studi ha fatto il nuovo amministratore delegato di Stellantis

Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis, pronto a guidare il gruppo in un periodo di significative sfide e innovazioni nel settore automotive. Con oltre 25 anni di esperienza, Filosa porta con sé una solida formazione e una carriera ricca di successi. In questo articolo, esploreremo il profilo professionale di Filosa e i suoi studi, che lo hanno preparato per questo ruolo di leadership cruciale.

Stellantis è pronta per un nuovo volto al comando: Antonio Filosa. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, Filosa è stato scelto per guidare il gruppo in un momento cruciale, segnato da sfide economiche e trasformazioni tecnologiche. Ma chi è esattamente Antonio Filosa e quale percorso lo ha portato ai vertici di uno dei più grandi colossi dell'automotive mondiale? Chi è e che studi ha fatto Antonio Filosa. Antonio Filosa è un manager napoletano di 51 anni, con una solida formazione tecnica e una lunga esperienza nel settore automotive. Dopo la laurea in ingegneria conseguita al Politecnico di Milano, la sua formazione è uscita dai confini nazionali: ha infatti completato un Executive MBA presso la Fundação Dom Cabral in Brasile, specializzandosi in gestione e leadership a livello internazionale...

