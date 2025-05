Antonio Filosa alla guida di Stellantis il mercato sbadiglia

Stellantis ha nominato Antonio Filosa come nuovo leader, ma la reazione del mercato è stata tiepida. Dopo un'iniziale reazione positiva, il titolo ha mostrato un lieve calo, segnando un -0,5%. Questa scelta, pur conservativa, non ha suscitato grande entusiasmo tra gli investitori, che rimangono cauti in un contesto economico incerto.

Alla fine, Stellantis ha scelto la strada più prevedibile. E il mercato, come spesso accade, ha risposto con un’alzata di spalle. Il titolo, dopo una fiammata iniziale, si è assestato attorno alla parità per poi perdere terreno leggero: -0,5%, segno che la nomina di Antonio Filosa al vertice del gruppo automobilistico non ha acceso gli entusiasmi. Non che fosse una sorpresa. Il nome di Filosa, manager di casa, classe 1973, con un curriculum costruito in Sud America e un recente passaggio in Nord America, circolava da settimane. Una promozione annunciata, con pochi scossoni, frutto di una corsa interna ormai ristretta a due nomi noti: Filosa e il francese Maxime Picat... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Antonio Filosa alla guida di Stellantis, il mercato sbadiglia

