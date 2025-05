Antonio Conte verso la Juventus | addio al Napoli dopo lo Scudetto?

Dopo aver guidato il Napoli alla vittoria del quarto Scudetto, Antonio Conte sembra pronto a un clamoroso ritorno alla Juventus. Secondo l'esperto di mercato Paolo Bargiggia, il tecnico salentino avrebbe già preso la decisione di lasciare il club partenopeo, riaccendendo le speranze dei tifosi bianconeri per un nuovo capitolo ricco di successi.

Antonio Conte, dopo aver guidato il Napoli alla conquista del suo quarto Scudetto, potrebbe essere prossimo a un clamoroso ritorno alla Juventus. Secondo l’esperto di mercato Paolo Bargiggia, il tecnico salentino avrebbe già deciso di lasciare il club partenopeo per tornare sulla panchina bianconera, nonostante un recente incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis La . L'articolo Antonio Conte verso la Juventus: addio al Napoli dopo lo Scudetto?. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

