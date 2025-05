Antonio Conte e il domino delle panchine | il futuro tra Napoli e Juventus

Nel turbolento scenario calcistico italiano, Antonio Conte si trova al centro di un intricato gioco di panchine, con il futuro di Napoli e Juventus in discussione. Mentre i campioni d'Italia si recano da un nuovo pontefice del calcio, il mondo degli allenatori si muove tra incertezze e strategie, dando vita a un interessante "domino" di cambiamenti. Scopriamo insieme come si sta delineando questa situazione.

Il confronto è stridente: nel giorno in cui i campioni d’Italia vanno a trovare uno dei pontefici eletti più rapidamente della storia, i sacerdoti del calcio si esibiscono ancora una volta nella specialità del momento, ovvero la fumata grigia, che riguarda un po’ tutti i tecnici. Il ballo delle panchine sembra uno di quei giochi che ti obbligavano a fare da bambini al centro estivo, con una seggiolina in meno e tutti intorno a correre, poi la musica si fermava e chi riusciva si metteva a sedere. Tranne uno. Ma forse il gioco più adatto a rendere l’idea è il domino, nel senso che l’impressione è che si muoverà tutto solo quando la prima tessera cambierà di posto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Antonio Conte e il domino delle panchine: il futuro tra Napoli e Juventus

