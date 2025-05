Antonio Conte è autore di Dare tutto chiedere tutto in uscita oggi

Oggi esce "Dare tutto, chiedere tutto", il nuovo libro di Antonio Conte, celebre allenatore del calcio italiano, in collaborazione con Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo. Edito da Mondadori, il volume promette di offrire spunti preziosi sulla leadership e la mentalità vincente, riflettendo sull'esperienza sportiva e personale di Conte.

(Adnkronos) – Esce oggi nelle librerie e piattaforme digitali "Dare tutto, chiedere tutto", il nuovo libro (edito Mondadori) scritto da Antonio Conte, uno degli allenatori più iconici del calcio italiano, insieme a Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo e oggi coach e scrittore. Dare tutto, chiedere tutto è un manifesto potente e umano su cosa significa essere un allenatore, non solo nello sport, ma nella vita. Un testo che parte dall'esperienza sul campo – quello della Serie A, delle grandi competizioni internazionali, dei ritiri estivi e delle notti europee – ma che si estende alle sfide quotidiane di chi guida gruppi di persone in ogni contesto: aziende, scuole, ospedali, comunità...