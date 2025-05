antella viabilità che non convince raccolta di firme per ripensarla

Un gruppo di cittadini di Antella avvia una raccolta firme per richiedere un ripensamento della viabilità locale, giudicata insoddisfacente dopo le recenti modifiche dovute ai lavori di potenziamento fognario e restyling. Con una lettera indirizzata al sindaco, gli antellesi esprimono preoccupazioni e proposte per migliorare la situazione, segnando l’inizio di una mobilitazione civica per il futuro del paese.

"Caro sindaco, ti scriviamo.". Comincia così il documento per il quale un combattivo gruppo di antellesi sta raccogliendo le firme: vogliono chiedere un ripensamento della viabilità in paese, dopo le variazioni legate ai lavori che hanno interessato tutta la zona. Tra potenziamento fognario, restyling del lungo Isone, pista ciclabile, Antella è stata e sarà ridisegnata "in meglio", ammettono i cittadini. Ma sono anche preoccupati "per alcune scelte già praticate che hanno ed avranno, se mantenute, un impatto importante sulla viabilità e vivibilità della frazione". Chiedono un intervento di messa in sicurezza del ponte sull’Isone in via di Pulicciano: ora è transitabile per veicoli meno pesanti di 3 tonnellate e mezzo, ma se dovesse essere chiuso, obbligherà ad orientare definitivamente il flusso veicolare a doppio senso di circolazione su via Togliatti, con il rischio di incidenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it