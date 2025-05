Anpana salva i pulli Più di 50 recuperi in poche settimane

La stagione delle nascite ha preso il via e i volontari di Anpana sono in prima linea per salvare i pulli in difficoltà. Con oltre 50 recuperi effettuati in poche settimane a Lucca, l'impegno di questi volontari si conferma fondamentale per garantire un futuro a questi piccoli uccelli caduti dai nidi e ad altri cuccioli selvatici orfani.

È iniziata la stagione delle nascite di pulli e, come avviene ormai da qualche anno, i volontari di Anpana ogni giorno sono impegnati nel recupero di questi piccoli uccelli caduti dai nidi e di altri cuccioli selvatici orfani eo in difficoltà. Solo in queste prime settimane della stagione, a Lucca sono già stati recuperati circa cinquanta pulli. "Non si deve intervenire subito nel caso di uccelli caduti dai nidi – spiegano da Anpana – È buona norma lasciarli dove sono, poiché spesso i genitori si prendono cura di loro, portando cibo e aiutandoli a prendere il volo. Tuttavia, se i piccoli si trovano in zone pericolose, come aree frequentate da gatti, è fondamentale contattare i soccorritori...

