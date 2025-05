Anna Tatangelo su Gigi D' Alessio | Fece scandalo avere un figlio con un uomo col doppio dei miei anni

Anna Tatangelo si è aperta nel programma "Le Iene", affrontando il controverso legame con Gigi D'Alessio, più grande di lei di vent'anni. Riflessioni profonde sul giudizio altrui e sul percorso personale l'hanno portata a dichiarare: "Ho passato quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza". Un monologo che tocca temi di amore, età e identità.

Anna Tatangelo è stata ospite, con un monologo, nel prgramma Le Iene e non è mancato uun riferimento alla storia d'amore con Gigi D'Alessio. "Ho passato quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza, a spiegare chi fossi e perché – ha raccontato -. A quindici anni mi davano della.

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album. 🔗continua a leggere

