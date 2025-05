Anna Tatangelo | “Devo sempre giustificarmi Criticata per mio figlio avuto con un uomo più grande di 20 anni”

Nel suo recente monologo a "Le Iene", Anna Tatangelo ha affrontato le critiche ricevute per le sue scelte personali e professionali, incluso il suo ruolo di madre di un bambino avuto con un uomo più grande di vent'anni. La cantante ha condiviso la frustrazione di dover sempre giustificare le proprie decisioni, offrendo uno spaccato autentico della sua vita tra giudizi esterni e ricerca di serenità.

La puntata de Le Iene in onda martedì 27 maggio ha dedicato uno spazio al monologo di Anna Tatangelo. Nel corso dell'intervento la cantante ha spiegato come negli anni si sia sempre dovuta giustificare per le sue scelte, da quelle relative alla sua carriera, fino a quelle relative alla sua vita privata... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Anna Tatangelo: “Devo sempre giustificarmi. Criticata per mio figlio avuto con un uomo più grande di 20 anni”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anna Tatangelo: “Devo sempre giustificarmi. Criticata per mio figlio avuto con un uomo più grande di 20 anni” - La puntata de Le Iene in onda martedì 27 maggio ha dedicato uno spazio al monologo di Anna Tatangelo. Nel corso dell’intervento la cantante ha spiegato come negli anni si sia sempre dovuta ... 🔗Come scrive fanpage.it

Anna Tatangelo, il lungo sfogo: “Sono sempre stata sotto giudizio” - Anna Tatangelo si racconta in un monologo toccante a Le Iene: "Giustificata sempre, tranne con la musica e mio figlio". 🔗Si legge su donnaglamour.it

Anna Tatangelo commuove: «Mi dicevano che ero vecchia, i miei successi passati in secondo piano» - Ospite a Le Iene, Anna Tatangelo ha fatto un monologo commovente, in cui ha raccontato tutti i pregiudizi contro cui ha dovuto lottare. 🔗Come scrive donnapop.it