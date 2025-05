' Anna' in concerto alla Villa Bellini

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, Anna annuncia oggi le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti – che la vedrĂ protagonista dei principali festival estivi. L’unico appuntamento siciliano sarĂ il 7 agosto alla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Anna' in concerto alla Villa Bellini

