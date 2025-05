Animazione e intelligenza artificiale | la sfida di Cartoons on the Bay

L'edizione 2025 del festival Cartoons on the Bay, in programma a Pescara dal 29 maggio, esplorerà il futuro dell'animazione in un'era dominata dall'intelligenza artificiale. Attraverso dibattiti e proiezioni, il festival si interroga sulla coesistenza di cartoni animati e AI, analizzando opportunità e sfide in un settore in continua evoluzione. Un'occasione imperdibile per artisti e professionisti del settore.

Pescara, 28 maggio 2025 – Cartoni animati e intelligenza artificiale possono convivere? E come, con quali limiti? Il tema del rapporto tra animazione e AI sarà al centro dell’edizione 2025 del festival Cartoons on the Bay (promosso da Rai e organizzato da RaiCom) che si terrà a Pescara da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno. Un rapporto sul quale si è espresso nei giorni scorsi il più grande autore italiano, Bruno Bozzetto (che al festival presenta il suo nuovo cortometraggio, realizzato in animazione tradizionale 2D dallo Studio Bozzetto): "Creare cartoon con l’intelligenza artificiale? Non sono contrario, devo solo capire come usarla, se può aiutare a fare le cose come voglio io, non come vuole lei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Animazione e intelligenza artificiale: la sfida di Cartoons on the Bay

