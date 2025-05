Angela Cristofaro racconta l’editoria ai più piccoli con Tra pagine e storie AG Book Publishing

Angela Cristofaro, fondatrice di AG Book Publishing, esplora il mondo dell'editoria per i più piccoli in un viaggio affascinante tra pagine e storie. Attraverso incontri e laboratori nelle scuole, risponde a domande fondamentali su come nasce un libro e quali sono i compiti di un editore, rendendo accessibile e coinvolgente il processo creativo dell'editoria ai giovani lettori.

Come nasce un libro? Chi decide cosa pubblicare? E cosa fa davvero un editore? Sono le domande – semplici e potentissime – che Angela Cristofaro, fondatrice e direttrice della casa editrice AG Book Publishing, si è sentita porre tante volte dai più piccoli durante incontri e laboratori nelle scuole. Da questa curiosità è nato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Angela Cristofaro racconta l’editoria ai più piccoli con “Tra pagine e storie” (AG Book Publishing)

