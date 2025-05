Andrea Sempio cosa c' è dietro gli sfondoni dei legali

Nel complesso e controverso caso dell'omicidio di Chiara Poggi, l'attenzione si concentra su Andrea Sempio e sui potenziali "sfondoni" strategici dei suoi legali. Se la procura di Pavia riuscirà a provare la colpevolezza di Sempio, il ruolo degli avvocati nella sua difesa sarà cruciale e, allo stesso tempo, soggetto a dibattito, specialmente considerando le prove finora emerse.

Se davvero la procura di Pavia riuscirà a dimostrare che Andrea Sempio è responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi (allo stato attuale, per la verità, di prove degne di questo nome ne sono emerse pochine), una delle cose che dovrà fare sarà “ringraziare” i suoi avvocati per la loro surreale strategia difensiva. Ovviamente è una provocazione, la nostra, ma diciamo che le mosse dei legali di Sempio non sempre sono risultate così comprensibili. Grande rumore fece il post pubblicato su Instagram dell’avvocata Angela Taccia «Guerra dura senza pura, Cpp (codice di procedura penale, ndr) I love you»- con cui pareva quasi auto-esaltarsi per non aver voluto far sottoporre all’interrogatorio dei pm il suo assistito: un “intervento scomposto”, per usare un gergo calcistico, che è stato criticato anche dall’Ordine degli avvocati... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it