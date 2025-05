andrea scotti torna a camminare dopo un grave incidente sul lavoro grazie a un trattamento sperimentale

Andrea Scotti, 34 anni, originario di Ceto (Brescia), ha riacquistato la capacità di camminare dopo un tragico incidente sul lavoro nel 2019. Quel dramma, avvenuto il 13 ottobre, ha segnato una svolta irrevocabile nella sua vita, ma grazie a un innovativo trattamento sperimentale, Andrea è riuscito a riprendere in mano la propria esistenza, affrontando le sfide della riabilitazione con determinazione e speranza.

Il drammatico incidente nel 2019. Erano le 8 del mattino di domenica 13 ottobre 2019 quando la vita di Andrea Scotti, oggi 34enne, originario di Ceto (provincia di Brescia), è cambiata per sempre. Quella mattina, mentre stava preparando l’attrezzatura per il lavoro del giorno successivo, un carrello elevatore si è improvvisamente ribaltato. Nel tentativo di evitarlo, Scotti è caduto rovinosamente a terra, provocandosi la frattura di una vertebra. L’uomo, che lavorava come rocciatore, è rimasto a terra immobile ma cosciente, riuscendo a chiamare i soccorsi. Pochi minuti dopo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it