Andrea Carnevale | Mio padre ha ucciso mia madre e quindi voglio lanciare un messaggio | stop ai femminicidi

Durante la presentazione del libro "Il destino di un bomber" di Andrea Carnevale, l'ex calciatore ha condiviso la sua drammatica esperienza personale, sottolineando il messaggio cruciale di fermare i femminicidi. La serata, tenutasi al ristorante D’Angelo Santa Caterina, ha offerto uno spazio di riflessione profonda sulla violenza di genere, evocando emozioni intense e la necessità di un cambiamento sociale.

Al ristorante D'Angelo Santa Caterina, in via Aniello Falcone, è stato presentato per la prima volta in città "Il destino di un bomber", autobiografia firmata da Andrea Carnevale insieme al giornalista e scrittore Giuseppe Sansonna. A dialogare con lui, in una serata carica di memoria e riflessione, lo storico capitano del Napoli Bruscolotti, il giornalista Mimmo Malfitano de la Gazzetta dello Sport, e l'attore Gino Rivieccio. Un racconto intenso, quello dell'ex attaccante del Napoli dei miracoli di Maradona, che rompe il silenzio dopo anni, portando alla luce ferite private come il dramma del femminicidio che ha colpito sua madre e momenti indelebili della sua carriera.