Ancora temporali nelle Marche nuova allerta | cosa aspettarsi

La Protezione Civile delle Marche ha attivato un'allerta gialla per temporali lungo la costa regionale, in vigore per l'intera giornata di giovedì 29 maggio 2025. I fenomeni potrebbero manifestarsi soprattutto nelle prime ore del mattino, portando a possibili disagi e precauzioni da adottare. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Ancona, 28 maggio 2025 - La Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su tutta la fascia costiera della regione. L 'allerta sarà valida per tutta la giornata di giovedì 29 maggio 2025. I fenomeni temporaleschi sono attesi principalmente nelle prime ore del mattino, con possibili raffiche di vento intense associate al passaggio dei fronti instabili. Il bollettino. Le zone colpite. Previsioni meteo per giovedì 29 maggio. Che tempo farà venerdì 30 maggio. Sabato 31 maggio: il meteo. Tendenze per i giorni successivi. Le previsioni meteo. Il bollettino. L’allerta sarà valida dalla mezzanotte di domani fino a mezzanotte del 30 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora temporali nelle Marche, nuova allerta: cosa aspettarsi

