Anche se ci sono i miei figli in tribuna ti ammazzo di botte | squalificato fino a marzo del 2026

Il giudice sportivo dell’Umbria, avvocato Fabrizio Domenico Mastrangeli, ha preso decisioni drastiche contro comportamenti violenti nei campionati dilettanti, con squalifiche fino a marzo 2026 per ripetute risse e aggressioni. Le ultime partite hanno messo in luce un clima teso, dove minacce agli arbitri e scintille fra giocatori hanno richiesto un intervento fermo per riportare la legalità e il fair play sul campo.

Risse in campo, aggressioni a giocatori e minacce agli arbitri. Anche le ultime partite dei vari campionati dilettanti dell’Umbria sono state oggetto di analisi e decisioni da parte del giudice sportivo territoriale, avvocato Fabrizio Domenico Mastrangeli, assistito dal rappresentante dell’Aia... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Anche se ci sono i miei figli in tribuna ti ammazzo di botte": squalificato fino a marzo del 2026

Cosa riportano altre fonti

Ci sono i miei figli in tribuna ma ti ammazzo di botte, stop di 10 mesi; Anche se ci sono i miei figli in tribuna ti ammazzo di botte: squalificato fino a marzo del 2026; Alice Campello operata a New York si scaglia contro chi l’ha paparazzata in carrozzina; Tutto il mondo a Napoli: «Un sogno lo scudetto qui». 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Ci sono i miei figli in tribuna ma ti ammazzo di botte", stop di 10 mesi - Il giudice sportivo ha reso note le decisioni su quanto accaduto nel fine settimana sui campi della regione. Stangata sul Lama, retrocesso al termine del playout contro il Selci Nardi. Ammenda di 600 ... 🔗Si legge su corrieredellumbria.it

Che bella vita è voglio viverla insieme a te - Coro ultras Napoli [CON TESTO]