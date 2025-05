Anche in Abruzzo la petizione Wwf contro il ddl Ammazza-animali e il M5s porta il caso in consiglio comunale

In Abruzzo, la petizione del WWF "Stop alla caccia selvaggia" si intensifica contro il controverso ddl "Ammazzaanimali", che minaccia la biodiversità. Il Movimento 5 Stelle porta la questione all'attenzione del consiglio comunale, unendo la voce della cittadinanza e della politica per tutelare la natura. Scopri di più sull'iniziativa e il suo impatto sul territorio.

Prende il via anche in Abruzzo la petizione nazionale lanciata dal Wwf “Stop alla caccia selvaggia” (clicca qui per accedere alla petizione) contro il disegno di legge che definisce “Ammazza-Natura” cui sta lavorando il governo. E intanto si mobilita anche la politica pescarese con il capogruppo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it