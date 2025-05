Anche Almaviva tra i giovani calciatori coinvolti nello scontro con Zaniolo | nel 2017 ricevette da Totti la fascia da capitano nel giorno dell’addio all’Olimpico

Nel 2017, Mattia Almaviva, ora punta della Primavera giallorossa, ha ricevuto la fascia da capitano da Francesco Totti nel giorno dell’addio all’Olimpico. Recentemente, è stato coinvolto in uno scontro con Nicolò Zaniolo negli spogliatoi del Viola Park, un episodio che Zaniolo ha parzialmente smentito. Almaviva, insieme a Marco Litti, è al centro di questa controversia, che ha suscitato interesse tra i tifosi.

Mattia Almaviva, oggi punta della Primavera giallorossa, è uno dei due giovani coinvolti nello scontro con Nicolò Zaniolo (il quale però smentisce in parte l'episodio) avvenuto negli spogliatoi del Viola Park al termine di Roma-Fiorentina. L’altro calciatore interessato è Marco Litti, difensore classe 2006. Almaviva è noto per aver ricevuto nel 2017 la fascia da capitano da Francesco Totti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anche Almaviva tra i giovani calciatori coinvolti nello scontro con Zaniolo: nel 2017 ricevette da Totti la fascia da capitano nel giorno dell’addio all’Olimpico

Ne parlano su altre fonti

Zaniolo, le scuse dopo la rissa con Almaviva (che ricevette la fascia da Totti) e Litti: «Ma non ho aggredito; Nuovo comunicato della Roma sul caso Zaniolo: Era visibilmente alterato, ha provocato e aggredito Almaviva e Litti senza alcun scambio verbale; La Roma sul caso Zaniolo: “Ha urinato nel nostro spazio e colpito fisicamente Almaviva e Litti”; Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, Litti-Almaviva ricoverati in ospedale: il nuovo comunicato giallorosso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Zaniolo e la rissa negli spogliatoi della Roma con Almaviva e Litti: versioni contrastanti, i giocatori saranno interrogati - Il caso dello scontro fisico negli spogliatoi del Viola Park, dopo Fiorentina-Roma del campionato Primavera. Nei guai l'attaccante 25enne coinvolto nell'inchiesta della Procura Federale ... 🔗Scrive roma.corriere.it

"Zaniolo ha urinato nei nostri spazi e colpito Almaviva e Litti". La Roma denuncia, ma l'attaccante non ci sta - Continua ad arricchirsi di dettagli il post partita della semifinale Primavera fra giallorossi e viola con la rissa scoppiata nello spogliatoio romanista. Il classe 1999 non ci sta e risponde ... 🔗Come scrive romatoday.it

La Roma svela altri dettagli: Zaniolo visibilmente alterato, Litti e Almaviva in ospedale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Lo riporta msn.com

Rissa al Viola Park: Zaniolo sotto accusa dopo la semifinale - #infogioco.it #newsitalia #notizie