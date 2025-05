Anche a Piacenza le prime prove con l’uso dei droni per la difesa fitosanitaria

A Piacenza iniziano le prime sperimentazioni sull'uso dei droni per la difesa fitosanitaria, nonostante le attuali restrizioni in Italia. Attualmente, l'uso di droni per questa pratica è vietato, tranne che in caso di deroghe autorizzate. La mancanza di prodotti fitosanitari specificamente approvati per l'impiego aereo rappresenta una sfida significativa per l'innovazione nel settore agricolo.

Ad oggi in Italia la difesa fitosanitaria con droni è vietata, salvo deroghe e autorizzazioni per fini sperimentali e mancano prodotti fitosanitari specificatamente autorizzati per i mezzi aerei, ai quali i droni sono associati, il che implica che non esistano prodotti utilizzabili con i droni... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Anche a Piacenza le prime prove con l’uso dei droni per la difesa fitosanitaria

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teatro Gioco Vita: Shamanika nuova produzione 2025, prove in corso; Baseball - Buona prova del Piacenza che ferma sul pareggio la capolista Mondovì; Scherma, a giugno Piacenza ospiterà per la prima volta i Campionati italiani Assoluti; Baseball serie B: il JFK Mondovì strappa un punto prezioso nella trasferta di Piacenza e resta in testa alla classifica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le immagini dell'arresto di Fabrizio Corona | VIDEO