Ana de armas parla di un possibile ruolo in john wick 5

Ana de Armas ha espresso interesse a unirsi al cast di John Wick: Chapter 5, suscitando entusiasmo tra i fan della saga. Con Keanu Reeves confermato protagonista, la possibile partecipazione della star di Ballerina apre nuovi scenari e molte aspettative per il prossimo capitolo.

possibile partecipazione di ana de armas a john wick: chapter 5. La star di Ballerina, Ana de Armas, ha espresso interesse riguardo a una sua eventuale presenza nel prossimo capitolo della saga John Wick. Con Keanu Reeves confermato al cast, la discussione sulla partecipazione di altri personaggi continua ad alimentare l'attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. le dichiarazioni di ana de armas sul possibile cameo in john wick 5. intervista e approccio alla possibilitĂ . In un'intervista rilasciata a The Direct, Ana de Armas ha commentato con entusiasmo l'idea di un suo coinvolgimento nel film.

Ballerina: Ana De Armas contro il John Wick di Keanu Reeves nel final trailer ricco di azione e violenza - Si avvicina l'uscita di "Ballerina", lo spin-off della saga di John Wick, e il final trailer promette un'esperienza ricca di azione e violenza. 🔗continua a leggere

