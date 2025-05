Amori & Furori | tra storia e mito appuntamento in Sala Dante

Il festival "Musiche possibili – I concerti del conservatorio Puccini della Spezia" torna con il suo secondo appuntamento, intitolato "Amori e furori: tra storia e mito". Dopo il successo della prima edizione del 2024, la manifestazione promette emozioni e cultura, arricchendo la città e la provincia con un variegato cartellone di esibizioni sotto la direzione artistica della professoressa Fran.

Secondo appuntamento con il festival "Musiche possibili – I concerti del conservatorio Puccini della Spezia", che dopo la prima edizione targata 2024, fa il bis e torna a regalare alla città e all'intera provincia un ricco cartellone di esibizioni, con la direzione artistica della professoressa Francesca Costa e il coinvolgimento degli allievi. Questo pomeriggio in sala Dante, in via Bassi 4 alla Spezia, nuovo appuntamento con la rassegna: in programma c'è "Amori & Furori: tra storia e mito", con le musiche di Verdi - "La pia materna mano" -, Händel - "Ritorna caro e dolce", "Sibillar gli angui d'Aletto", "Lascia ch'io pianga" -, Gluck - "Divinités du Styx", "J'ai perdu mon Eurydice" -, Mozart - "Vanne a regnar ben mio", "Quell'orgoglioso sdegno", "Se viver non degg'io"-, Puccini - "Firenze è come un albero fiorito" - e Gounod - "O ma lyre immortelle" -...