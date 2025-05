Amici Luk3 | Con Alessia nessun litigio stiamo insieme e ci supportiamo sempre La musica è uno specchio Il sogno? Justin Bieber

Luca Pasquariello, in arte Luk3, celebra un importante traguardo con l’uscita del suo primo EP "Diciotto", in corrispondenza con il suo anniversario nel programma "Amici". Senza conflitti e con il supporto di Alessia, Luk3 si prepara a conquistare i giovanissimi fan con un tour instore. In questo articolo, esploriamo il suo percorso e le emozioni che accompagnano il suo debutto musicale.

‘Diciotto’ come gli anni che ha compiuto all’interno di Amici. Il primo ep di Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, esce venerdì 30 maggio e sono già tanti i giovanissimi che lo aspettano per il tour degli instore che prenderà il via proprio venerdì. Luca, come stai vivendo il “dopo Amici”? "Benissimo, ho preso il meglio dall’esperienza che ho vissuto. Sto bene”. L’aspetto più bello di Amici e quello più difficile da affrontare? “Quello più bello è stato senza dubbio poter lavorare tutti i giorni con dei professionisti e imparare tantissimo. Le difficoltà maggiori sono arrivate dal fatto che stando in tv devi saper accettare le critiche che arrivano dal pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amici, Luk3: “Con Alessia nessun litigio, stiamo insieme e ci supportiamo sempre. La musica è uno specchio. Il sogno? Justin Bieber”

