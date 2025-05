Amici la confessione piccantissima dell’ex allievo | L’ho fatto nei camerini con lui… | Chissà se qualcuno se n’è accorto

Un'ex allievo svela un segreto piccante durante una partita di "obbligo o verità", rivelando un incontro intimo nei camerini con un collega. In un ambiente costellato di curiosità e aneddoti, questa confessione audace aggiunge un tocco di pepe al dietro le quinte del mondo dello spettacolo, accendendo l'interesse dei fan e dei curiosi. Scopriamo insieme i dettagli di questo retroscena intrigante!

La confessione bollente sui camerini viene fuori durante il gioco "obbligo o verità" con l'amico. Nel mondo dello spettacolo le curiosità e gli aneddoti di backstage non mancano mai, ma quando è lo stesso protagonista a vuotare il sacco, il tutto acquista un fascino ancora più irresistibile. È quello che è successo a Stefano De Martino, conduttore di punta di Rai Uno, durante un episodio del podcast condotto dall'amico e collega Marcello Sacchetta. Un gioco tra amici si è trasformato i n una rivelazione inaspettata. Durante la puntata, i due ballerini e amici di lunga data hanno deciso di divertirsi c on il gioco del "non ho mai", un passatempo che spesso porta a galla segreti curiosi.