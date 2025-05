Amici ex allieva ha partorito | il nome del piccolo e il nuovo compagno dopo il divorzio

Alice Bellagamba, ex allieva del talent "Amici di Maria De Filippi", ha dato il benvenuto al suo primo bambino, annunciando la dolce notizia tramite il suo profilo Instagram. Dopo un divorzio che ha segnato un periodo di trasformazione, la bellissima artista si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua vita, arricchita dalla presenza del suo compagno e del piccolo.

Ex volto amatissimo del talent Amici di Maria De Filippi è diventata mamma. L'annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso la notizia più dolce della sua vita. Stiamo parlando di Alice Bellagamba che, dopo anni intensi tra TV e amori noti, può viversi finalmente il sogno della maternità. Scopriamo come si chiama il piccolo e chi è il scompagno dell'ex ballerina. Benvenuto Brando Evan: l'annuncio di Alice Bellagamba. Con un post emozionante pubblicato nella mattina del 15 maggio, Alice Bellagamba ha comunicato la nascita del figlio, venuto alla luce alle 00:44 della notte precedente.

