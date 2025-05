Amici 24 Nicolò Filippucci innamorato di una compagna in casetta? Il cantante interviene e chiarisce come stanno le cose

Nicolò Filippucci, talentuoso cantante di Amici 24, ha suscitato curiosità con dichiarazioni su una presunta cotta per una compagna del programma. In un'intervista recente, ha chiarito i suoi sentimenti e la situazione attuale. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda che ha coinvolto il giovane artista e le dinamiche del talent show.

Nicolò Filippucci è stato uno dei cantanti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. In un'intervista, l'allievo di Anna Pettinelli aveva lasciato intendere di aver avuto una cotta per una compagna del talent. Ma è davvero così?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, Nicolò Filippucci innamorato di una compagna in casetta? Il cantante interviene e chiarisce come stanno le cose

“Ma è una vergogna”. Amici 24, la decisione choc su Nicolò e scoppia subito il caso - La decisione choc riguardo l'eliminazione del cantante Nicolò da Amici 24 ha scatenato un'ondata di polemiche. 🔗continua a leggere

