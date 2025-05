amerigo vespucci il veliero della marina militare fa tappa a civitavecchia

L'Amerigo Vespucci, considerata la "nave più bella del mondo", fa tappa a Civitavecchia nel suo Mediterraneo Tour. Dopo aver solcato le acque del mare nostrum, il veliero della marina militare italiana arriva nel porto di Roma, concluso un viaggio globale di circa due anni. Questa sosta rappresenta un'importante tappa del suo affascinante percorso marittimo.

La “ nave più bella del mondo ” attracca a Civitavecchia per una delle ultime tappe del Mediterraneo Tour. Il veliero Amerigo Vespucci fa tappa nel porto di Roma dopo aver navigato lungo tutto il mare nostrum. Un tour che a sua volta segue il giro del mondo durato circa due anni in cui il veliero più antico della Marina Militare ha toccato i porti di tutto il pianeta per promuovere la tradizione della navigazione italiana. Costruito nel 1931 e lungo 101 metri rappresenta il fiore all’occhiello dell’industria navale del Paese. Nato come nave scuola per addestrare gli allievi della Marina e diventato col tempo ambasciata dell’Italia sul mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it